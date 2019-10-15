Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çabalar harcadığı ancak Sevilla Sportif Direktörü Monchi tarafından takımda tutulan Ever Banega'nın devre arasında Cimbom ile sözleşme imzalayıp sene sonunda takıma katılacağı konuşuluyordu. Ancak Arjantinli oyuncudan sarı-kırmızılı ekibe kötü bir haber geldi...
15 Ekim 2019 Salı 19:55
Güncelleme: 15.10.2019 19:55
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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz döneminde yaptığı 11 transfer ile dikkatleri üzerine çekmişti.
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Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı golcüsü Falcao kadar olmasa da uzun süre gündeminde kalan bir diğer oyuncu Ever Banega olmuştu.
Orta sahada Fernando Reges-Banega ikilisini oynatmak isteyen Cimbom öncelikle bonservis teklifi yapmış, Fernando'nun takımdan ayrılmak istemesi üzerine takas teklifinde bulunmuştu.
Sevilla Futbol Direktörü Monchi'nin, elinde az orta saha bulunması nedeniyle Arjantinli oyuncuyu bırakmak istememesi Süper Lig ekibini zora soktu ve yalnızca Reges İspanya yolunu tuttu.
Orta sahaya ekstra 4 oyuncu takviye yapmasına rağmen İspanyol ekibi, 31 yaşındaki oyuncuyu bir türlü Galatasaray'a satmadı.