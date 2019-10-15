Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çabalar harcadığı ancak Sevilla Sportif Direktörü Monchi tarafından takımda tutulan Ever Banega'nın devre arasında Cimbom ile sözleşme imzalayıp sene sonunda takıma katılacağı konuşuluyordu. Ancak Arjantinli oyuncudan sarı-kırmızılı ekibe kötü bir haber geldi...

15 Ekim 2019 Salı 19:55 Güncelleme: 15.10.2019 19:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





