Galatasaray'a dünya yıldızı forvet! İşte Terim'in yeni gözdesi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Alan Carvalho'dan sonra bu kez dünya yıldızı isim gündeme geldi.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 15:18:50 Güncelleme: 15:25:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





