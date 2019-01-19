Galatasaraya dünya yıldızı forvet! İşte Terimin yeni gözdesi - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a dünya yıldızı forvet! İşte Terim'in yeni gözdesi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Alan Carvalho'dan sonra bu kez dünya yıldızı isim gündeme geldi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 15:18:50 Güncelleme: 15:25:55
Galatasaraya dünya yıldızı forvet! İşte Terimin yeni gözdesi

Galatasaray'da tek gündem forvet transferi...

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Galatasaraya dünya yıldızı forvet! İşte Terimin yeni gözdesi

Alan transferinin gecikmesi taraftarın sabrını taşırırken, Galatasaray iki bomba birden patlatmaya hazıranıyor.

Galatasaraya dünya yıldızı forvet! İşte Terimin yeni gözdesi

Teknik direktör Fatih Terim'in elinde, Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş kalmıştı.

Galatasaraya dünya yıldızı forvet! İşte Terimin yeni gözdesi

Forvete iki transfer birden hedefleyen Terim, yönetimden Alan Carvalho'nun yanında dünya yıldızı ismi istedi.

Galatasaraya dünya yıldızı forvet! İşte Terimin yeni gözdesi

İşte Terim'in istediği o yıldız ve transferin detayları;

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