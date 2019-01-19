Galatasaraya dünya yıldızı forvet! İşte Terimin yeni gözdesi - Fotomaç
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Galatasaray'a dünya yıldızı forvet! İşte Terim'in yeni gözdesi
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Alan Carvalho'dan sonra bu kez dünya yıldızı isim gündeme geldi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 15:18:50
Güncelleme: 15:25:55
Galatasaray'da tek gündem forvet transferi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alan transferinin gecikmesi taraftarın sabrını taşırırken, Galatasaray iki bomba birden patlatmaya hazıranıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in elinde, Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş kalmıştı.
Forvete iki transfer birden hedefleyen Terim, yönetimden Alan Carvalho'nun yanında dünya yıldızı ismi istedi.
İşte Terim'in istediği o yıldız ve transferin detayları;