HaberlerGaleriGalatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da sürpriz son dakika transfer gelişmesi... Transferin en hareketli takımlarından biri olan sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Çin'in yolunu tutuyor... Cimbom transfere onay verirken piyango gibi olan transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. İşte iki kulüp arasındaki transfer diyaloğu ve görüşme sonrası bomba rakam...
18 Temmuz 2019 Perşembe 17:11
Güncelleme: 18.07.2019 17:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosu için yapılan operasyon tamamlanmak üzere...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Jean Michael Seri'yi takıma kiralık olarak kazandıran Aslan'da FFP dengesi adına oyuncu satma üzerinden de planlar yapılıyor.
Ayrılıkların da yaşandığı Galatasaray'da Fernando 4.5 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya gitti.
Kasasına para koyarak yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da sıradaki transfer ise forvete...
Mariano ve Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan sarı kırmızılılar bu isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı.