Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da sürpriz son dakika transfer gelişmesi... Transferin en hareketli takımlarından biri olan sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Çin'in yolunu tutuyor... Cimbom transfere onay verirken piyango gibi olan transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. İşte iki kulüp arasındaki transfer diyaloğu ve görüşme sonrası bomba rakam...

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:11 Güncelleme: 18.07.2019 17:18
Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosu için yapılan operasyon tamamlanmak üzere...

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Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Son olarak Jean Michael Seri'yi takıma kiralık olarak kazandıran Aslan'da FFP dengesi adına oyuncu satma üzerinden de planlar yapılıyor.

Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Ayrılıkların da yaşandığı Galatasaray'da Fernando 4.5 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya gitti.

Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Kasasına para koyarak yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da sıradaki transfer ise forvete...

Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Mariano ve Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan sarı kırmızılılar bu isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

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