Galatasaray'a Çin piyangosu! 18 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da sürpriz son dakika transfer gelişmesi... Transferin en hareketli takımlarından biri olan sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Çin'in yolunu tutuyor... Cimbom transfere onay verirken piyango gibi olan transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. İşte iki kulüp arasındaki transfer diyaloğu ve görüşme sonrası bomba rakam...