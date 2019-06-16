HaberlerGaleriGalatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri
Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri
Transfere kaynak arayan Galatasaray yol haritasını belirledi. Özellikle Arap kulüplerinin gözdesi olan oyuncularını iyi bir fiyata elde çıkarmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, buradan elde edecekleri gelirle de kadroya katacakları isimleri alacak. İşte teklif gelen isimler ve muhteşem kadro planının detayları ile yapılacak transferler:
16 Haziran 2019 Pazar 16:22
Güncelleme: 16.06.2019 16:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri peş peşe geliyor... Sarı kırmızılıların yıldızlarına teklifler yağarken bu kez rakam da 'Çılgın' denilebilecek seviyelerde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim kararını verirken 30 milyon euro'luk o gelişmenin ayrıntıları şu şekilde;
Aslan iki yıldız için planını hazırladı ve ortak bir paket çalışması yaptı.
Buna göre; Cim-Bom, iki yıldız futbolcu için 30 milyon euro'luk fiyat çıkardı.
Galatasaraylı Yönetimi, Arap yöneticilere, "30 milyon euro'ya ikisini birden alın bu işi bitirelim" mesajını resmen duyurdu.