Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri

Transfere kaynak arayan Galatasaray yol haritasını belirledi. Özellikle Arap kulüplerinin gözdesi olan oyuncularını iyi bir fiyata elde çıkarmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, buradan elde edecekleri gelirle de kadroya katacakları isimleri alacak. İşte teklif gelen isimler ve muhteşem kadro planının detayları ile yapılacak transferler:

16 Haziran 2019 Pazar 16:22 Güncelleme: 16.06.2019 16:24
Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri peş peşe geliyor... Sarı kırmızılıların yıldızlarına teklifler yağarken bu kez rakam da 'Çılgın' denilebilecek seviyelerde...

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Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri

Yönetim kararını verirken 30 milyon euro'luk o gelişmenin ayrıntıları şu şekilde;

Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri

Aslan iki yıldız için planını hazırladı ve ortak bir paket çalışması yaptı.

Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri

Buna göre; Cim-Bom, iki yıldız futbolcu için 30 milyon euro'luk fiyat çıkardı.

Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri

Galatasaraylı Yönetimi, Arap yöneticilere, "30 milyon euro'ya ikisini birden alın bu işi bitirelim" mesajını resmen duyurdu.

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