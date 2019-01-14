Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlattı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi bu gece İstanbul'a geliyor..
14 Ocak 2019 Pazartesi, 16:04:17
Güncelleme: 16:08:32
Ligin ilk yarısında istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine rakiplerine nazaran daha yavaş bir giriş yapmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarı sevindiren gelişmeler yaşanıyor.
Golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sürpriz bir şekilde savunma hattına Chaves'den Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir'i katmıştı.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Marcao'ya kavuşuyor.
Brezilyalı stoperin bugün saat 23.55'te İstanbula'a geleceği öğrenildi.