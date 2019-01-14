Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlattı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi bu gece İstanbul'a geliyor..
14 Ocak 2019 Pazartesi, 16:04:17 Güncelleme: 16:08:32
Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu

Ligin ilk yarısında istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine rakiplerine nazaran daha yavaş bir giriş yapmıştı.

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Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarı sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu

Golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sürpriz bir şekilde savunma hattına Chaves'den Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir'i katmıştı.

Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Marcao'ya kavuşuyor.

Galatasaray yeni transferine kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu

Brezilyalı stoperin bugün saat 23.55'te İstanbula'a geleceği öğrenildi.

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