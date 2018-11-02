Galatasaray tribününden derbi koreografisi! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Galatasaray tribününden derbi koreografisi!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinin özel bir koreografi hazırlayacağı öğrenildi.
    2 Kasım 2018 Cuma, 19:04:38 Güncelleme: 19:06:55
    Galatasaray tribününden derbi koreografisi!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinin özel bir koreografi hazırlayacağı öğrenildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray tribününden derbi koreografisi!

    Edinilen bilgiye göre sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu ultrAslan derbi için yine ses getirecek bir koreografi hazırladı.

    Galatasaray tribününden derbi koreografisi!

    Koreografinin konsepti herkesten gizlenirken ve çalışmalar sessizlik içinde yürütülürken, gelen bilgilere göre koreografinin Fatih Terim temalı olması bekleniyor.

    Galatasaray tribününden derbi koreografisi!

    İşte Galatasaray'ın daha önceden hazırladığı bazı dikkat çeken koreografiler...

    Galatasaray tribününden derbi koreografisi!
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