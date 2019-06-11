Galatasaray transferi resmen bitirdi! Görüntüler ortaya çıktı

Gelecek sezon da hem şampiyon olmak hem Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Galatasaray bir yandan da bu yıl istediği başarıları elde edemediği Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transferde anlaştığı bir ismi sağlık kontrolünden geçirdi, diğeri de yolda... İşte o görüntüler ve Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak haberler...