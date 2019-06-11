Galatasaray transferi resmen bitirdi! Görüntüler ortaya çıktı - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray transferi resmen bitirdi! Görüntüler ortaya çıktı

Gelecek sezon da hem şampiyon olmak hem Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Galatasaray bir yandan da bu yıl istediği başarıları elde edemediği Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transferde anlaştığı bir ismi sağlık kontrolünden geçirdi, diğeri de yolda... İşte o görüntüler ve Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak haberler...

11 Haziran 2019 Salı 08:45 Güncelleme: 11.06.2019 10:21
Galatasaray transferi resmen bitirdi! Görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor...

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Galatasaray transferi resmen bitirdi! Görüntüler ortaya çıktı

Gelecek sezon kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar transfere yoğunlaştı.

Galatasaray transferi resmen bitirdi! Görüntüler ortaya çıktı

Fatih Terim'in hedefi olan Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Aslan, bir transferi resmen bitirdi dördü ise yolda!

Galatasaray transferi resmen bitirdi! Görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray transferi resmen bitirdi! Görüntüler ortaya çıktı

Takımdan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da hesabından kaldırdı.

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