Galatasaray Trabzonspordan Rodalleganın peşinde

17 Ağustos 2018 Cuma, 00:57:49
Güncelleme: 01:02:46
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Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
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Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, iç piyasaya keskin bir dönüş yaptı.
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Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
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Zaza, Mitroglou, Modeste, Dzyuba, Andre Silva son dönemde adı sıkça konuşulan isimler olsa da sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir girişim geldi ve Galatasaray, Trabzonspor'da forma giyen Hugo Rodallega'ya talip oldu.
Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
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Yönetimin, Burak Yılmaz'ın arkasında yedek kaldığı için takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı golcünün transferi için girişimlere başladığı bildirildi.
Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
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Rodallega'nın Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de transferine sıcak baktığı 33 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibine, para ve takas önerisinde bulunulduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
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Hugo Rodellaga'nın da Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın kendisine talip olmasından memnuniyet duyduğu ve gelmek için yıllık ücretinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.