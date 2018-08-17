Galatasaray Trabzonspordan Rodalleganın peşinde - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde

    17 Ağustos 2018 Cuma, 00:57:49 Güncelleme: 01:02:46
    Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
    • 1
    • 9
    Galatasaray Trabzonspordan Rodalleganın peşinde

    Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, iç piyasaya keskin bir dönüş yaptı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
    • 2
    • 9
    Galatasaray Trabzonspordan Rodalleganın peşinde

    Zaza, Mitroglou, Modeste, Dzyuba, Andre Silva son dönemde adı sıkça konuşulan isimler olsa da sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir girişim geldi ve Galatasaray, Trabzonspor'da forma giyen Hugo Rodallega'ya talip oldu.

    Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
    • 3
    • 9
    Galatasaray Trabzonspordan Rodalleganın peşinde

    Yönetimin, Burak Yılmaz'ın arkasında yedek kaldığı için takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı golcünün transferi için girişimlere başladığı bildirildi.

    Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
    • 4
    • 9
    Galatasaray Trabzonspordan Rodalleganın peşinde

    Rodallega'nın Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de transferine sıcak baktığı 33 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibine, para ve takas önerisinde bulunulduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

    Galatasaray Trabzonspor'dan Rodallega'nın peşinde
    • 5
    • 9
    Galatasaray Trabzonspordan Rodalleganın peşinde

    Hugo Rodellaga'nın da Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın kendisine talip olmasından memnuniyet duyduğu ve gelmek için yıllık ücretinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN