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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Galatasaray taraftarının tarihi bilet koleksiyonu

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    Galatasaray taraftarının tarihi bilet koleksiyonu

    "BİLET GÖNDERENLER ARASINDA FENERBAHÇELİ DE VAR BEŞİKTAŞLI DA"
    Futbol tutkusuna 1996 yılından bu yana biriktirdiği biletler ile farklı bir boyut kazandıran Yalçın, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada bu işe ilk olarak Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında yaptığı maçların biletlerini toplamak için başladığını söylüyor. Türk Telekom Stadı'nın açılmasıyla Galatasaray Futbol Takımı'nın tüm maç biletlerini bulmak için harekete geçen Yalçın'a Türkiye ve dünya genelinden birçok farklı takımın taraftarı da destek vermiş. Yalçın, koleksiyonun oluşmasında Fenerbahçelisinden Beşiktaşlısına, yurtdışından yaşayan vatandaşlardan üst düzey yöneticilere, basın mensuplarına kadar birçok kişinin katkısının olduğunu belirtiyor.
    Galatasaray taraftarının tarihi bilet koleksiyonu

    "FARKLI RENKLERE GÖNÜL VERMİŞ İNSANLAR UMARIM YİNE KOL KOLA MAÇ İZLER"
    Futbolun farklı yönlerinden zevk alınabileceğini göstermek adına bu koleksiyonu oluşturduğunu söyleyen Yalçın son olarak ise taraftarlara şu mesajı verdi: "70'li, 80'li yıllarda insanlar yan yana oturup maç izliyordu. Orada atılan gollerden, futboldan zevk alınıyordu. Şimdi ise işin içine maddiyat girdi ve futboldan alınan zevk azalmaya başladı. Oysa önemli olan futbolun kendisinden ve farklı yönlerinden zevk almaya çalışmak. Ben de bunu yapmak istedim. Birçok insanı, taraftarı bir amaç etrafında toplamaya çalıştım. Mesela burada Galatasaray-Werder Bremen maçının bir bileti var ve o bilet bana Bir Fenerbahçe taraftarı tarafından gönderildi. Futbolun evrenselliği burada devreye giriyor. Herkesin desteklediği bir takım var ama bir amaç etrafında herkes bana destek oldu, olmaya da devam ediyor. Umarım geçmişte olduğu gibi farklı renklere gönül vermiş insanlar yine kol kola maç izler."

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