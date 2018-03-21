Galatasaray taraftarının tarihi bilet koleksiyonu

"FARKLI RENKLERE GÖNÜL VERMİŞ İNSANLAR UMARIM YİNE KOL KOLA MAÇ İZLER"

Futbolun farklı yönlerinden zevk alınabileceğini göstermek adına bu koleksiyonu oluşturduğunu söyleyen Yalçın son olarak ise taraftarlara şu mesajı verdi: "70'li, 80'li yıllarda insanlar yan yana oturup maç izliyordu. Orada atılan gollerden, futboldan zevk alınıyordu. Şimdi ise işin içine maddiyat girdi ve futboldan alınan zevk azalmaya başladı. Oysa önemli olan futbolun kendisinden ve farklı yönlerinden zevk almaya çalışmak. Ben de bunu yapmak istedim. Birçok insanı, taraftarı bir amaç etrafında toplamaya çalıştım. Mesela burada Galatasaray-Werder Bremen maçının bir bileti var ve o bilet bana Bir Fenerbahçe taraftarı tarafından gönderildi. Futbolun evrenselliği burada devreye giriyor. Herkesin desteklediği bir takım var ama bir amaç etrafında herkes bana destek oldu, olmaya da devam ediyor. Umarım geçmişte olduğu gibi farklı renklere gönül vermiş insanlar yine kol kola maç izler."