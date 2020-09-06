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Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! "Ndiaye gelirse..."
Galatasaray'da gündemin en üst sırasında orta saha transferi bulunuyor. Uzun süredir bu mevki üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştığı iddiası sosyal medyayı salladı. Galatasaray taraftarı bu transfer hamlesi nedeniyle yönetime büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
6 Eylül 2020 Pazar 09:34
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Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmesinin sona erip takımdan ayrılmasından sonra Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
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Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar, rotayı eski oyuncusu Badou Ndiaye'ye çevirdi.
Sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki futbolcuyu kiralama konusunda kulübü Stoke City ile el sıkıştığı iddia edildi.
Yönetimin bu transfer hareketi sosyal medyada gündem oldu ve taraftarın büyük tepkisini çekti.