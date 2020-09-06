Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! 'Ndiaye gelirse...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! "Ndiaye gelirse..."

Galatasaray'da gündemin en üst sırasında orta saha transferi bulunuyor. Uzun süredir bu mevki üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştığı iddiası sosyal medyayı salladı. Galatasaray taraftarı bu transfer hamlesi nedeniyle yönetime büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

6 Eylül 2020 Pazar 09:34
Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! Ndiaye gelirse...

Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmesinin sona erip takımdan ayrılmasından sonra Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! Ndiaye gelirse...

Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar, rotayı eski oyuncusu Badou Ndiaye'ye çevirdi.

Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! Ndiaye gelirse...

Sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki futbolcuyu kiralama konusunda kulübü Stoke City ile el sıkıştığı iddia edildi.

Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! Ndiaye gelirse...

Yönetimin bu transfer hareketi sosyal medyada gündem oldu ve taraftarın büyük tepkisini çekti.

İşte sosyal medyada Ndiaye tepkileri...

Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! Ndiaye gelirse...
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