Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! "Ndiaye gelirse..."

Galatasaray'da gündemin en üst sırasında orta saha transferi bulunuyor. Uzun süredir bu mevki üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştığı iddiası sosyal medyayı salladı. Galatasaray taraftarı bu transfer hamlesi nedeniyle yönetime büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...