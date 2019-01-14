Galatasaray nereye gidiyor? - Fotomaç
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Galatasaray nereye gidiyor?

Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis gittiğinden beri forveti yok. Garry Rodrigues'in yerine kimse alınmadı. Younes Belhanda belirsiz. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz yok.

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:27 Güncelleme: 15.01.2019 09:56
Galatasaray nereye gidiyor?

Galatasaray'da yönetimin ne yaptığı anlaşılamadı.

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Galatasaray nereye gidiyor?

Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra forvet transferini yetiştiremeyen Cimbom'da taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a karşı öfkeli.

Galatasaray nereye gidiyor?

Ankaragücü maçına 5 gün kala hala golcü alınmaması üzerine yönetime tepki var.

Galatasaray nereye gidiyor?

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak defalarca söz vermelerine rağmen transferlerin gecikmesi camianın sinirlerini gerdi.

Galatasaray nereye gidiyor?

DERTLER DERYA OLDU

- Bafetimbi Gomis gideli aylar oldu yeri hala boş.

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