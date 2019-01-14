Galatasaray nereye gidiyor? - Fotomaç
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Galatasaray nereye gidiyor?
Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis gittiğinden beri forveti yok. Garry Rodrigues'in yerine kimse alınmadı. Younes Belhanda belirsiz. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz yok.
14 Ocak 2019 Pazartesi 22:27
Güncelleme: 15.01.2019 09:56
Galatasaray'da yönetimin ne yaptığı anlaşılamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra forvet transferini yetiştiremeyen Cimbom'da taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a karşı öfkeli.
Ankaragücü maçına 5 gün kala hala golcü alınmaması üzerine yönetime tepki var.
Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak defalarca söz vermelerine rağmen transferlerin gecikmesi camianın sinirlerini gerdi.
DERTLER DERYA OLDU
- Bafetimbi Gomis gideli aylar oldu yeri hala boş.