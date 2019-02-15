Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Nefes kesen müdeleyi temsilcimiz Galatasaray 2-1 kaybetti. Galatasaraylı taraftarlar rövanş maçı öncesi 'Galatasaray Benfica karşısında nasıl tur atlar?' sorusunun cevabını arıyor. İşte o ihtimaller.
15 Şubat 2019 Cuma 09:17
Güncelleme: 15.02.2019 09:20
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Galatasaray 2-1 kaybetti ve avantajı rakibine kaptırdı.
Sarı kırmızılı takımın tek golü 54'üncü dakikada Luyindama'dan geldi. Portekiz ekibinin gollerini ise 27'de penaltıdan Salvio ve 64'te Seferovic kaydetti.
Rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Portekiz'de galibiyet almaktan başka çaresi yok. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16'ya kalacak.
Beraberlik ve mağlubiyette Sarı-Kırmızılılar elenecek. Cim Bom 2-1 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.