Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonda işler Fatih Terim'in istediği gibi gitmiyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 10 puan toplayarak ligin 10'uncu sırasında yer alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim şimdiden devre takıma katmayı planladığı isimleri belirlemeye başladı. İşte Galatasaray'ın kadroya katmak istedidği milli yıldız ve devre arasında gönderilmesi planlanan isim...

11 Ekim 2019 Cuma 11:58 Güncelleme: 11.10.2019 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





