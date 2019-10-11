Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonda işler Fatih Terim'in istediği gibi gitmiyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 10 puan toplayarak ligin 10'uncu sırasında yer alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim şimdiden devre takıma katmayı planladığı isimleri belirlemeye başladı. İşte Galatasaray'ın kadroya katmak istedidği milli yıldız ve devre arasında gönderilmesi planlanan isim...
11 Ekim 2019 Cuma 11:58 Güncelleme: 11.10.2019 11:58
Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonda istediği düzeye ulaşamadı.

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Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 10 puan toplayabilen sarı-kırmızılılarda milli ara fırsat olarak görülüyor.

Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, milli aradan sonra Galatasaray'ın tekrar çıkışa geçeceğine inanıyor.

Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Cimbom'da bir yandan da devre arasında takıma katılması planlanan isimler üzerinde yoğunlaşmalar devam ediyor.

Galatasaray milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'ın bazı bölgelerini güçlendirmek için plan yaptığı bilinirken teknik direktör Fatih Terim'in özellikle savunma hattını güçlendirmek istediği öğrenildi.

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