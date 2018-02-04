Galatasaray fırsatı kullanamadı
Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde İtalyan ekibi Inter'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Japon oyuncu Yuto Nagatomo, ilk maçına 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin sol bekte yaşadığı sıkıntıyı gidermesi beklenen Japon oyuncu, Demir Grup Sivasspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihi oldu. Müsabaka öncesi taraftarların tribüne çağırdığı oyuncu, "üçlü" çektirdi.
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