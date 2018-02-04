Galatasaray fırsatı kullanamadı

Üst üste yaptığı 4 deplasman maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybetmesinin ardından, Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandıran Galatasaray, Sivas'tan da puansız dönmüş oldu.