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Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor yarın saat 21:30'da Ankara Eryaman stadyumunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımında kaptanları ve teknik direktörleri bir basın toplantısı düzenledi. İşte satırbaşları...
6 Ağustos 2019 Salı 19:14
Güncelleme: 06.08.2019 19:14
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Süper Kupa finali öncesi Akhisarspor ve Galatasaray ortak bir basın toplantısı düzenledi.
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Toplantıya Akhisarspor'dan kaptan Kadir Keleş ve teknik direktör Mehmet Altıparmak katılırken Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin katıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle toplantıya katılmadı.
İŞTE BASIN TOPLANTISINDAN SATIRBAŞLARI...
Kadir Keleş: Kulüp tarhimizde ikinci kez final oynayacağız. Bu gurur verici bir durum. Karşılaşmada Akhisarspor'u elimizden geldiği en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
Selçuk İnan: Öncelikle Akhisarspor camiasına başarılar diliyorum. Aynı zamanda tebrik ediyorum belki biraz kolay gibi gözükebilir ancak böyle finaller gerçekten zordur.