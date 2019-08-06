Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor yarın saat 21:30'da Ankara Eryaman stadyumunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımında kaptanları ve teknik direktörleri bir basın toplantısı düzenledi. İşte satırbaşları...

6 Ağustos 2019 Salı 19:14 Güncelleme: 06.08.2019 19:14
Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

Süper Kupa finali öncesi Akhisarspor ve Galatasaray ortak bir basın toplantısı düzenledi.

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Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

Toplantıya Akhisarspor'dan kaptan Kadir Keleş ve teknik direktör Mehmet Altıparmak katılırken Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin katıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle toplantıya katılmadı.

Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

İŞTE BASIN TOPLANTISINDAN SATIRBAŞLARI...

Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

Kadir Keleş: Kulüp tarhimizde ikinci kez final oynayacağız. Bu gurur verici bir durum. Karşılaşmada Akhisarspor'u elimizden geldiği en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

Selçuk İnan: Öncelikle Akhisarspor camiasına başarılar diliyorum. Aynı zamanda tebrik ediyorum belki biraz kolay gibi gözükebilir ancak böyle finaller gerçekten zordur.

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