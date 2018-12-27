Franck Ribery Galatasarayda! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Franck Ribery Galatasaray'da!

Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery dönüyor. İşte yabancı basında büyük yankı uyandıran bu transferin detayları...
27 Aralık 2018 Perşembe, 18:59:16 Güncelleme: 19:08:49
Franck Ribery Galatasarayda!

Galatasaray'da transfer hareketliliği son hızda devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Franck Ribery Galatasarayda!

Yönetim, Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Franck Ribery Galatasarayda!

Transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Galatasaray'da, yıldız isimlere teklif bekleniyor.

Franck Ribery Galatasarayda!

Sarı-Kırmızılılarda Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Franck Ribery Galatasarayda!

Garry Rodrigues içinse gelen teklifler değerlendirilecek.

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