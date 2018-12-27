Franck Ribery Galatasarayda! - Galeri - Fotomaç
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Franck Ribery Galatasaray'da!
Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery dönüyor. İşte yabancı basında büyük yankı uyandıran bu transferin detayları...
27 Aralık 2018 Perşembe, 18:59:16
Güncelleme: 19:08:49
Galatasaray'da transfer hareketliliği son hızda devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim, Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Galatasaray'da, yıldız isimlere teklif bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılarda Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Garry Rodrigues içinse gelen teklifler değerlendirilecek.