Forvete Mame Biram Diouf!

Yedek kalırsa sorun olmaz

Ayrıca? Diouf'un Gomis'in arkasında yedek kalması durumunda sıkıntı yaratmayacağı belirtiliyor. Eğer transferin mali durumu uygun olur ve Terim'den de onay gelirse kısa sürede imzalar atılabilir. (Takvim)