Forvete Mame Biram Diouf! - Galeri - Fotomaç
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    Forvete Mame Biram Diouf!

    19 Temmuz 2018 Perşembe, 23:59:40 Güncelleme: 00:01:39
    Forvete Mame Biram Diouf!
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    Forvete Mame Biram Diouf!

    Yeni sezonda Gomis'in olasığı bir sakatlığında problem yaşamak istemeyen Galatasaray'da yedek forvet arayışları sürüyor...

    Forvete Mame Biram Diouf!
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    Forvete Mame Biram Diouf!

    Son olarak sarı-kırmızılıların Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf'u gündemine aldığı öğrenildi. Senegalli yıldız geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 6 gole imzasını attı.

    Forvete Mame Biram Diouf!
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    Forvete Mame Biram Diouf!

    ?Badou'ya niyet Diouf'a kısmet
    Yönetimin Badou Ndiaye konusunda Stoke City ile yaptığı görüşmeler sırasında Diouf'un isminin masaya geldiği öğrenildi... Sarı-kırmızılılar hemen çalışmalara start verdi.

    Forvete Mame Biram Diouf!
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    Forvete Mame Biram Diouf!

    Gol sayısı düşük ama...
    30 yaşındaki Senegalli yıldızla ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

    Forvete Mame Biram Diouf!
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    Forvete Mame Biram Diouf!

    Diouf'un son yıllarda gol ve asist sayısının düşük kalması dikkat çekiyor. Ancak Senegalli forvetin çok güçlü bir fiziği var.

    Forvete Mame Biram Diouf!
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    Forvete Mame Biram Diouf!

    Yedek kalırsa sorun olmaz
    Ayrıca? Diouf'un Gomis'in arkasında yedek kalması durumunda sıkıntı yaratmayacağı belirtiliyor. Eğer transferin mali durumu uygun olur ve Terim'den de onay gelirse kısa sürede imzalar atılabilir. (Takvim)

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