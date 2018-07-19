19 Temmuz 2018 Perşembe, 23:59:40
Güncelleme: 00:01:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Forvete Mame Biram Diouf!
1
6
Yeni sezonda Gomis'in olasığı bir sakatlığında problem yaşamak istemeyen Galatasaray'da yedek forvet arayışları sürüyor...
Forvete Mame Biram Diouf!
2
6
Son olarak sarı-kırmızılıların Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf'u gündemine aldığı öğrenildi. Senegalli yıldız geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 6 gole imzasını attı.
Forvete Mame Biram Diouf!
3
6
?Badou'ya niyet Diouf'a kısmet
Yönetimin Badou Ndiaye konusunda Stoke City ile yaptığı görüşmeler sırasında Diouf'un isminin masaya geldiği öğrenildi... Sarı-kırmızılılar hemen çalışmalara start verdi.
Forvete Mame Biram Diouf!
4
6
Gol sayısı düşük ama...
30 yaşındaki Senegalli yıldızla ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.
Forvete Mame Biram Diouf!
5
6
Diouf'un son yıllarda gol ve asist sayısının düşük kalması dikkat çekiyor. Ancak Senegalli forvetin çok güçlü bir fiziği var.
Forvete Mame Biram Diouf!
6
6
Yedek kalırsa sorun olmaz
Ayrıca? Diouf'un Gomis'in arkasında yedek kalması durumunda sıkıntı yaratmayacağı belirtiliyor. Eğer transferin mali durumu uygun olur ve Terim'den de onay gelirse kısa sürede imzalar atılabilir. (Takvim)