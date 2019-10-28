Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...

Galatasaray'da gündem kötü performans ve Radamel Falcao... Sarı kırmızılılar geride kalan 9 hafta sonunda 13 puan toplayabildi. Son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği ile oynanan maçın sonrasında yaptığı açıklamaya benzer şekilde bir açıklama da Beşiktaş derbisinde yaptı. Terim, Ocak ayı operasyonu yapılacağına işaret ederken birçok oyuncuyu devre dışı bırakacağını kaydetti. Diğer yandan büyük beklentilerin olduğu Falcao için de 'Oyuncu müsait olursa oynatırız' diyen Terim, aslında bu sözlerle isyanını dile getirmişti. Gol sıkıntısı çeken Galatasaray'da kiralık olarak takıma katılan Florin Andone de henüz kendini kanıtlayabilmiş değil... Hal böyle olunca sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar da Falcao'nun sahada yer alamama durumunu kızgınlıkla karşılamaya başladı. Peki, Galatasaray'daki kötü gidişatın nedeni ne? Radamel Falcao'nın sakatlığı var mı? Kolombiyalı oyuncu neden oynamıyor? İşte Galatasaray'da,'Terim, Falcao'yu istemiyor' iddiası sonrası yaşananlar ve sarı kırmızılı kulüpten gelen son dakika Falcao açıklaması...