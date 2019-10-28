Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...

Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...

Galatasaray'da gündem kötü performans ve Radamel Falcao... Sarı kırmızılılar geride kalan 9 hafta sonunda 13 puan toplayabildi. Son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği ile oynanan maçın sonrasında yaptığı açıklamaya benzer şekilde bir açıklama da Beşiktaş derbisinde yaptı. Terim, Ocak ayı operasyonu yapılacağına işaret ederken birçok oyuncuyu devre dışı bırakacağını kaydetti. Diğer yandan büyük beklentilerin olduğu Falcao için de 'Oyuncu müsait olursa oynatırız' diyen Terim, aslında bu sözlerle isyanını dile getirmişti. Gol sıkıntısı çeken Galatasaray'da kiralık olarak takıma katılan Florin Andone de henüz kendini kanıtlayabilmiş değil... Hal böyle olunca sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar da Falcao'nun sahada yer alamama durumunu kızgınlıkla karşılamaya başladı. Peki, Galatasaray'daki kötü gidişatın nedeni ne? Radamel Falcao'nın sakatlığı var mı? Kolombiyalı oyuncu neden oynamıyor? İşte Galatasaray'da,'Terim, Falcao'yu istemiyor' iddiası sonrası yaşananlar ve sarı kırmızılı kulüpten gelen son dakika Falcao açıklaması...

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:21 Güncelleme: 28.10.2019 14:02
Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...

Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao, sarı kırmızlılardaki kötü gidişatın ardından tekrar gündeme geldi...

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Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...

Yaz transfer sezonunun başlamasıyla Falcao'nun adı Galatasaray ile anılmaya başlanınca camianın yanı sıra taraftarlarda büyük bir heyecana neden olmuştu.

Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...

Monaco cephesinin bedelsiz şekilde bırakmak istemediği Kolombiyalı golcünün transferi, zorlu ve çetin bir savaş sonrası nihayete ulaşmıştı.

Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...

Ve Falcao, Galatasaraylı taraftarlarca havalimanında ihtişamlı bir karşılaşama ile kulübe 'Merhaba' demişti.

Son dakika açıklaması... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...

İşte ne olduysa bundan sonra oldu ve Falcao isminin ağırlığı taraflı tarafsız günlerce spor basınında manşetlerle anıldı.

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