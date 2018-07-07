Fenerbahçe ve Beşiktaşın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasarayın radarında - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasaray'ın radarında

    7 Temmuz 2018 Cumartesi, 18:19:20 Güncelleme: 18:30:13
    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasaray'ın radarında
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    Fenerbahçe ve Beşiktaşın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasarayın radarında

    Galatasaray iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-Kırmızılılar her iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasaray'ın radarında
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    • 10
    Fenerbahçe ve Beşiktaşın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasarayın radarında

    Aboubakar için Porto'ya teklif götüren Galatasaray Yönetimi'nin, Kjaer konusunda bir süredir Sevilla ile olan temasları da sıklaştırdığı öğrenildi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasaray'ın radarında
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    • 10
    Fenerbahçe ve Beşiktaşın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasarayın radarında

    UEFA ile imzalanan Finansal Fair-Play anlaşmasına göre sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Galatasaray, kiralık sözleşmelerin bedelleri eksi hanesine yazılmadığı için bu formüle ağırlık veriyor.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasaray'ın radarında
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    • 10
    Fenerbahçe ve Beşiktaşın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasarayın radarında

    Bu arada yönetim, kulüplere teklif sunmadan önce oyuncuların menacerleriyle temas kurarak, Galatasaray'a gelme durumlarını sordu.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasaray'ın radarında
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    Fenerbahçe ve Beşiktaşın eski futbolcuları Kjaer ve Aboubakar Galatasarayın radarında

    Olumlu geri dönüş yapanlar için maliyet araştırmasına geçildiği belirtiliyor.

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