Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...
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Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını ispatlayan Galatasaray'da flaş Radamel Falcao gelişmesi yaşandı. Sakatlığı nedeniyle tedavi için İspanya'ya giden ve tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen Kolombiyalı futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Fatih Terim'le görüşme gerçekleştirdi. İşte Falcao'nun Terim'le yaptığı konuşmanın detayları... Galatasaray son dakika haberleri...