Galeri Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını ispatlayan Galatasaray'da flaş Radamel Falcao gelişmesi yaşandı. Sakatlığı nedeniyle tedavi için İspanya'ya giden ve tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen Kolombiyalı futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Fatih Terim'le görüşme gerçekleştirdi. İşte Falcao'nun Terim'le yaptığı konuşmanın detayları... Galatasaray son dakika haberleri...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, üst üste 4. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile dev derbide karşı karşıya gelecek olan Aslan'da tüm gözler bu maça çevrildi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Yeni transferlerin hazır olduğu belirtilirken teknik direktör Fatih Terim tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş Radamel Falcao gelişmesi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Geçen sezonki Kadıköy galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Radamel Falcao'nun son durumuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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