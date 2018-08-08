Fatih Terimin yeni hedefi: Liverpooldan Marko Grujic - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'in yeni hedefi: Liverpool'dan Marko Grujic
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:31:01
Güncelleme: 01:32:12
Fatih Terim'in yeni hedefi: Liverpool'dan Marko Grujic
Hazırlık maçlarında beklenen futbolu sergileyemeyen ve Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran Galatasaray takviye için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in yeni hedefi: Liverpool'dan Marko Grujic
Mutlaka 8 numara transferi yapmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Badou Ndiaye'den olumlu yanıt alamayınca rotasını bu kez Liverpool'dan Marko Grujic'e kırdı.
Fatih Terim'in yeni hedefi: Liverpool'dan Marko Grujic
Geçen sezon Cardiff'te forma giyen ve Liverpool'un kadroda düşünmediği genç oyuncu için hemen görüşmeler hızla başladı.
Fatih Terim'in yeni hedefi: Liverpool'dan Marko Grujic
ŞAMPİYONLAR LİGİ CAZİBESİ
Galatasaray yönetimi, Liverpool'a kiralama istediğini iletirken şimdi İngiliz ekibinden gelecek yanıt bekleniyor.
Fatih Terim'in yeni hedefi: Liverpool'dan Marko Grujic
Habere, İngiliz basınında Daily Mirror'da yer verirken Liverpool'un kadroda düşünmediği Marko Grujic için Galatasaray'ın ilgisi olduğu belirtildi.