Fatih Terimin son model Galatasarayı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerinin sayıca fazlalığı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in yeni gelecek oyuncularla beraber kurmak istediği 'son model' Galatasaray'ı sizin için yazdık.
15 Ocak 2019 Salı, 20:40:33
Güncelleme: 21:30:47
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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketliliği bitmek bilmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Garry Rodrigues'in 10.25 milyon Dolar karşılığında Al Ittihad'a satılmasının ardından yaratılan kaynak ile Marcao transferi tamamlanmış durumda.
22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'in ikinci devresinde adeta sıfırdan bir Galatasaray sahaya sürecek. Takımda kilit rollere sahip oyuncuların gönderilmesi ile oluşan ve oluşacak boşlukları dolduracak iç ya da dış transferlerse şimdiden merak konusu.
GİTMESİ MUHTEMEL OYUNCULAR
OZAN KABAK | Fatih Terim, Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar takımda kalacağını söylese de oyuncu için Stuttgart'ın sunduğu 11 milyon Euro'luk teklif kafa karıştırdı.
Bu sezon Fatih Terim'in şans vermesi ile Galatasaray formasını 17 kez terleten Ozan Kabak, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine takmış durumda.