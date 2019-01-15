Fatih Terimin son model Galatasarayı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerinin sayıca fazlalığı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in yeni gelecek oyuncularla beraber kurmak istediği 'son model' Galatasaray'ı sizin için yazdık.