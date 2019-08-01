Fatih Terim'den şok rapor! 'Kesinlikle almayın'

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in adı Galatasaray'la anılan yıldız futbolcuyu istemediği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın yönetime, 'o isimle yola çıkamam' dediği öğrenildi.
1 Ağustos 2019 Perşembe 17:51
Güncelleme: 01.08.2019 17:51
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Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Golcü transferinde Falcao'ya yoğunlaşan Galatasaray'da orta saha için arayışlar da devam ediyor.
Fernando ve Ndiaye'nin takımdan ayrılmasının ardından iyi bir '6' numara arayışına çıkan Galatasaray, Banega transferi için Sevilla ile görüşmüş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra gündeme gelen Josef de Souza'dan da olumlu yanıt alamamıştı.
Galatasaray'da son olarak Wanyama gündeme gelmiş, yıldız futbolcunun adı sarı kırmızılı taraftarların bir hayli dikkatini çekmişti.