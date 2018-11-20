Fatih Terimden Selçuk İnana: Vakit geldi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaptan Selçuk İnan ile özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar...
20 Kasım 2018 Salı, 11:18:39
Güncelleme: 11:21:12
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Üst üste yaşanan sakatlıklar Galatasaray'ın üzerine âdeta karabulut gibi çöktü.
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Milli arada Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar ilk şokunu Sinan Gümüş ile yaşamıştı.
24 yaşındaki oyuncu U21 takımıyla yapılan antrenman maçında arka adalesinden sakatlanmış ve tetkikler neticesinde ilk yarıyı kapattığı belirtilmişti.
Cezalı futbolcular ve diğer sakat oyuncular sebebiyle zaten kadro kurmakta zorlanan Galatasaray teknik heyetine ikinci şok Türkiye-İsveç maçı öncesi yine kasığından problem yaşayan Serdar Aziz'den gelirken, Belhanda'dan gelen haber işin tuzu biberi oldu
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Belhanda'nın da ilk yarıyı kapatmasından sonra Fatih Terim, takımın tecrübeli ismi Selçuk İnan'a "Artık daha fazla sorumluluk alma vaktin geldi" dedi.