Fatih Terimden Selçuk İnana: Vakit geldi!

Cezalı futbolcular ve diğer sakat oyuncular sebebiyle zaten kadro kurmakta zorlanan Galatasaray teknik heyetine ikinci şok Türkiye-İsveç maçı öncesi yine kasığından problem yaşayan Serdar Aziz'den gelirken, Belhanda'dan gelen haber işin tuzu biberi oldu



