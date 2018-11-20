Fatih Terimden Selçuk İnana: Vakit geldi! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Fatih Terim'den Selçuk İnan'a: "Vakit geldi!"

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaptan Selçuk İnan ile özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar...
    20 Kasım 2018 Salı, 11:18:39 Güncelleme: 11:21:12
    Fatih Terimden Selçuk İnana: Vakit geldi!

    Üst üste yaşanan sakatlıklar Galatasaray'ın üzerine âdeta karabulut gibi çöktü.

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    Fatih Terimden Selçuk İnana: Vakit geldi!

    Milli arada Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar ilk şokunu Sinan Gümüş ile yaşamıştı.

    Fatih Terimden Selçuk İnana: Vakit geldi!

    24 yaşındaki oyuncu U21 takımıyla yapılan antrenman maçında arka adalesinden sakatlanmış ve tetkikler neticesinde ilk yarıyı kapattığı belirtilmişti.

    Fatih Terimden Selçuk İnana: Vakit geldi!

    Cezalı futbolcular ve diğer sakat oyuncular sebebiyle zaten kadro kurmakta zorlanan Galatasaray teknik heyetine ikinci şok Türkiye-İsveç maçı öncesi yine kasığından problem yaşayan Serdar Aziz'den gelirken, Belhanda'dan gelen haber işin tuzu biberi oldu

    Fatih Terimden Selçuk İnana: Vakit geldi!

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Belhanda'nın da ilk yarıyı kapatmasından sonra Fatih Terim, takımın tecrübeli ismi Selçuk İnan'a "Artık daha fazla sorumluluk alma vaktin geldi" dedi.

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