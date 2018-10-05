Fatih Terimden Rodriguese son uyarı!

GARRY RODRİGUES'E UYARI



Son haftalarda Rodrigues'in performansının düşmesi, Nagatomo'ya yardım etmek için yeteri kadar geriye gelmediği, bencil bir oyun ortaya koyması nedeniyle de bu oyuncu Antalya maçı öncesinde özel olarak son kez uyarılacak.