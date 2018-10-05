Fatih Terimden Rodriguese son uyarı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rodrigues başta olmak üzere Muslera ve Maicon'u uyardı
5 Ekim 2018 Cuma, 16:14:59
Güncelleme: 16:16:50
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Fatih Terim'den Rodrigues'e son uyarı!
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İyi oynadığı Porto karşısında 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, 90 dakikanın analizini yaptıktan sonra uyarılarını sıraladı.
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Fatih Terim'den Rodrigues'e son uyarı!
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FERNANDO VE SİNAN GÜMÜŞ BEĞENİLDİ
Karşılaşmadan sonra geceyi Portekiz'de geçiren Galatasaray'da Fatih Terim, takım otelinde sabah 03:00'e kadar yardımcıları ile Porto karşılaşmasını izleyip notlar aldı.
Fatih Terim'den Rodrigues'e son uyarı!
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Tecrübeli teknik adamın en beğendiği isimler orta sahada Fernando ve Sinan Gümüş oldu.
Fatih Terim'den Rodrigues'e son uyarı!
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GARRY RODRİGUES'E UYARI
Son haftalarda Rodrigues'in performansının düşmesi, Nagatomo'ya yardım etmek için yeteri kadar geriye gelmediği, bencil bir oyun ortaya koyması nedeniyle de bu oyuncu Antalya maçı öncesinde özel olarak son kez uyarılacak.
Fatih Terim'den Rodrigues'e son uyarı!
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Rodrigues'ten ofansta bencil olmaması ve defansa daha fazla yardım etmesi istenecek.