Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan

Gençlerbirliği beraberliği sonrası yaptığı radikal değişikliklerle Sivas maçına çıkan ve 3-2 galip gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, zorlu Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi kafasındaki taktiği belirlemeye başladı. İşte Fatih Terim'in bu iki zorlu mücadele için belirlediği taktik...
20 Ekim 2019 Pazar 08:27 Güncelleme: 20.10.2019 09:00
Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan

Gençlerbirliği beraberliği sonrası yaptığı radikal değişikliklerle Sivas maçına çıkan ve 3-2 galip gelen G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim zorlu Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi kafasındaki taktiği beliremeye başladı. Andone dışında Emre Mor da verilen şansı iyi değerlendirdi.

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Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan

Sivasspor maçında yapılan kadro değişikliklerine bağlı olarak ortaya koyulan futbol ve alınan 3-2'lik galibiyet camiayı mutlu ederken, teknik direktör Fatih Terim'in planlarına da ışık tuttu.

Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan

Sivas galibiyeti, Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi Terim'in şu çıkarımlarda bulunmasını sağladı:

Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan

ANDONE'DEN VAZGEÇMEK YOK

Attığı 2 golle yıldızlaşan Andone skora sağladığı katkısının yanı sıra mücadelesi ile Fatih Terim'den tam not aldı.

Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan

Özellikle savunma ve orta sahaya verdiği katkı, sık sık geriye dönerek uyguladığı pres, fizik gücü ve mücadelesi ile dikkat çeken Rumen oyuncu Falcao takıma dönse dahi Real Madrid maçında ilk 11'de başlayacak.

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