Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan

Gençlerbirliği beraberliği sonrası yaptığı radikal değişikliklerle Sivas maçına çıkan ve 3-2 galip gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, zorlu Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi kafasındaki taktiği belirlemeye başladı. İşte Fatih Terim'in bu iki zorlu mücadele için belirlediği taktik...

20 Ekim 2019 Pazar 08:27 Güncelleme: 20.10.2019 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





