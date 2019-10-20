Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Andone (2) ve Babel kaydetmişti. Andone'nin bu performansı İspanya'da da gündem oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Real Madrid'e Andone uyarısı verildi. İşte Andone için atılan başlıklar ve Andone'nin Falcao mesajı...
20 Ekim 2019 Pazar 07:40
Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı

Dünyanın en önemli golcülerinden Falcao'nun yokluğunu unutturan Florin Andone şimdi de gözünü Real Madrid'e dikti.

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Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı

Galatasaray'ın transfer sezonunda neredeyse tek gündemi Radamel Falcao'ydu. Yönetim, Kolombiyalı yıldız için Monaco-İstanbul arasında mekik dokurken taraftarlar da Falcao'nun yolunu gözlüyordu.

Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı

Haftalar süren gürültü patırtı sırasında sarı-kırmızılılar Brighton Albion'dan Florin Andone diye bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı

Falcao için 25 bin taraftar havaalanına koşarken, Andone sessiz sedasız Florya'nın yolunu tutmuştu.

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Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı

Beklentilerin tavan yaptığı Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı beş maçta sadece 1 gol atarken, Florin Andone Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

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