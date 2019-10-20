Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Andone (2) ve Babel kaydetmişti. Andone'nin bu performansı İspanya'da da gündem oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Real Madrid'e Andone uyarısı verildi. İşte Andone için atılan başlıklar ve Andone'nin Falcao mesajı...

20 Ekim 2019 Pazar 07:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





