Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Andone (2) ve Babel kaydetmişti. Andone'nin bu performansı İspanya'da da gündem oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Real Madrid'e Andone uyarısı verildi. İşte Andone için atılan başlıklar ve Andone'nin Falcao mesajı...
20 Ekim 2019 Pazar 07:40
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Dünyanın en önemli golcülerinden Falcao'nun yokluğunu unutturan Florin Andone şimdi de gözünü Real Madrid'e dikti.
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Galatasaray'ın transfer sezonunda neredeyse tek gündemi Radamel Falcao'ydu. Yönetim, Kolombiyalı yıldız için Monaco-İstanbul arasında mekik dokurken taraftarlar da Falcao'nun yolunu gözlüyordu.
Haftalar süren gürültü patırtı sırasında sarı-kırmızılılar BrightonAlbion'dan Florin Andone diye bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Falcao için 25 bin taraftar havaalanına koşarken, Andone sessiz sedasız Florya'nın yolunu tutmuştu.