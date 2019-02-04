Fatih Terim'den Muslera kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yediği hatalı goller sonrası Muslera ile ilgili toplantı kararı aldı. Taffarel'in de katılacağı toplantının detayları şu şekilde;

4 Şubat 2019 Pazartesi, 10:18:49 Güncelleme: 10:47:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





