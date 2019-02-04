Fatih Terimden Muslera kararı! - Fotomaç
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Fatih Terim'den Muslera kararı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yediği hatalı goller sonrası Muslera ile ilgili toplantı kararı aldı. Taffarel'in de katılacağı toplantının detayları şu şekilde;
4 Şubat 2019 Pazartesi, 10:18:49
Güncelleme: 10:47:03
Galatasaray'da bu sezon zaman zaman maç içinde yaptığı hatalarla gündeme gelen Muslera, görüşme odasına gidiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ajansspor'da yer alan habere göre, 8 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten ve takım kaptanlığı yapan Uruguaylı kaleci, Teknik Direktör Fatih Terim ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.
Yediği hatalı gollerle sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu için Fatih Terim, Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel'den de rapor isteyecek.
Muslera, Alanyaspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
Galatasaray kaptanı Fernando Muslera bu sezon sarı kırmızılı takım ile 27 karşılaşmada süre alırken kalesinde 31 gol gördü.