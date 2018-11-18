Fatih Terimden Maicon seferberliği! Evi terk etti - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Fatih Terim'den Maicon seferberliği! Evi terk etti

    Galatasaraylı Maicon özel hayatında zor günler geçiriyor
    18 Kasım 2018 Pazar, 10:57:43 Güncelleme: 11:01:21
    Fatih Terimden Maicon seferberliği! Evi terk etti

    Galatasaray'ın Brezilyalısı Maicon zor günler geçiriyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden Maicon seferberliği! Evi terk etti

    Galatasaray taraftarının da çok sevdiği Maicon'un eşi Ursula Roque, 2 ay önce İstanbul'u terketti.

    Fatih Terimden Maicon seferberliği! Evi terk etti

    Eşi ile çocuklarından ayrı kalmak Brezilyalı yıldızı olumsuz etkilerken, Terim ve arkadaşları, toparlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

    Fatih Terimden Maicon seferberliği! Evi terk etti

    Geçen sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Maicon, bu sezon eski günlerini aratırken, bunun nedeni olarak değişik iddialar ortaya atıldı.

    Fatih Terimden Maicon seferberliği! Evi terk etti

    Maicon ile eşi Ursula Roque'nin 2 aydır ayrı yaşadığı öğrenildi.

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