Fatih Terimden Maicon seferberliği! Evi terk etti - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den Maicon seferberliği! Evi terk etti
Galatasaraylı Maicon özel hayatında zor günler geçiriyor
18 Kasım 2018 Pazar, 10:57:43
Güncelleme: 11:01:21
Galatasaray'ın Brezilyalısı Maicon zor günler geçiriyor.
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Galatasaray taraftarının da çok sevdiği Maicon'un eşi Ursula Roque, 2 ay önce İstanbul'u terketti.
Eşi ile çocuklarından ayrı kalmak Brezilyalı yıldızı olumsuz etkilerken, Terim ve arkadaşları, toparlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.
Geçen sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Maicon, bu sezon eski günlerini aratırken, bunun nedeni olarak değişik iddialar ortaya atıldı.
Maicon ile eşi Ursula Roque'nin 2 aydır ayrı yaşadığı öğrenildi.