Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da gözler Süper Lig ve kupaya çevrildi. Fatih Terim "Biz daha önce yaptık. Sizlerle de bunu başarmak istiyoruz. İki kupayı da müzemize taşımalıyız" dedi

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:48 Güncelleme: 23.02.2019 07:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





