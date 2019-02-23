Fatih Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!

Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da gözler Süper Lig ve kupaya çevrildi. Fatih Terim "Biz daha önce yaptık. Sizlerle de bunu başarmak istiyoruz. İki kupayı da müzemize taşımalıyız" dedi
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:48
Güncelleme: 23.02.2019 07:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, devre arası transferlerle umutlu olduğu sezonda Avrupa Ligi'nde hüsran yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Benfica'ya 1-2 ve 0-0'lık sonuçlarla elenen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının motivasyonunun düşmemesi için konuşmalara başladı.
Öğrencilerini Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklamak isteyen İmparator, kulübün yapısını anlatıyor.
Geçmişte Cimbom'un 2 kupayla kapattığı sezonları hatırlatan Fatih Terim'in öğrencilerine "Burası Galatasaray. Bizde hedef bitmez. Evet Avrupa'dan elendik ancak önümüzde hala alabileceğimiz 2 kupa var. Bunun için herkesin tam konsantre olmasını istiyorum" dediği öğrenildi.
3-0'I SAKIN UNUTMAYIN
Fatih Terim, Avrupa Kupası'nda oynanan maçlardan sonra takımın ritminin bozulmasını istemiyor. Bu sebeple öğrencileriyle konuşan deneyimli hoca, ilk yarıda 3-0 kaybedilen Akhisar maçını da hazırlattı.