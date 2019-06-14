Fatih Terim'den Diagne ve Belhanda kararı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Diagne ve Belhanda'nın geleceği merak konusuydu. Her iki oyuncu içinde Suudi Arabistan ekipleri devreye girdi. Fatih Terim ise iki yıldız için kararını verdi. İşte ayrıntılar...

14 Haziran 2019 Cuma 11:02 Güncelleme: 14.06.2019 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





