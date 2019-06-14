Fatih Terim'den Diagne ve Belhanda kararı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Diagne ve Belhanda'nın geleceği merak konusuydu. Her iki oyuncu içinde Suudi Arabistan ekipleri devreye girdi. Fatih Terim ise iki yıldız için kararını verdi. İşte ayrıntılar...
14 Haziran 2019 Cuma 11:02
Güncelleme: 14.06.2019 11:02
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Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da Belhanda ve Diagne'nin geleceği merak ediliyor.
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Gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu bağlamda oyuncu satışlarından da iyi bir gelir elde etmek isteyen Cimbom, yıldız futbolcularına gelen teklifleri tek tek değerlendiriyor.
Gelecek sezon takımdan ayrılması beklenen Diagne ve Belhanda içinse sarı kırmızılılar kararını verdi.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray'da yol haritası belirlendi.