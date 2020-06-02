Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Terim, FCSB'de forma giyen futbolcu ve Ajax'ta forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun isimlerini yönetim kuruluna iletti. Fatih Terim, Belhanda ve Onyekuru'nun yerine o isimleri istiyor. Oyuncuların menajer ve kulüpleriyle temaslar başladı. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri