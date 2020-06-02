Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor

Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Terim, FCSB'de forma giyen futbolcu ve Ajax'ta forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun isimlerini yönetim kuruluna iletti. Fatih Terim, Belhanda ve Onyekuru'nun yerine o isimleri istiyor. Oyuncuların menajer ve kulüpleriyle temaslar başladı. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

2 Haziran 2020 Salı 06:43
Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor

Belhanda'yı satmayı düşünen ve Onyekuru için henüz Monaco'yu ikna edemeyen sarı kırmızılılar iki Rumen futbolcuyu gündemine aldı.

Fatih Terim isimleri verdi! Belhanda ve Onyekuru'nun yerine onlar geliyor

Cimbom'un Ajax'ta forma giyen Razvan Marin ve FCSB'de oynayan Florinel Coman'u istediği iddia edildi.

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