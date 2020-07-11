Fatih Terim Falcao'yu unuttu! İşte Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü 11'i
Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Son haftalarda yaşadığı kayıplarla zirve yarışından kopan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu hafta başkent ekibi Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray hata yapmak istemezken sakat ve cezalı isimler Terim'i düşündürüyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın muhtemel kadrosu da belli oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.30'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.
98. RANDEVU
Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 204 gole, başkent ekibi 84 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
SON 10 MAÇ
Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan 9'u lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 5 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçı ise Ankaragücü kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Galatasaray ayrıca, rakibine son 5 maçta mağlup olmadı. (4 galibiyet, 1 beraberlik)