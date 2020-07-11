Fatih Terim Falcao'yu unuttu! İşte Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü 11'i

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Son haftalarda yaşadığı kayıplarla zirve yarışından kopan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu hafta başkent ekibi Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray hata yapmak istemezken sakat ve cezalı isimler Terim'i düşündürüyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın muhtemel kadrosu da belli oldu.