Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi

Malatya'da 2 puan bırakan Galatasaray, rotasını Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sarı-Kırmızılılarda teknik direkör Fatih Terim, 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Belhanda'nın yetişmesinden, Andone ve Falcao'yla 4-4-2'ye, hatta Ömer ve Şener'in üstün performansına kadar tüm detaylar masaya yatırılıyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe 11'i...

24 Eylül 2019 Salı 17:41
Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi

Çene kemiği iki yerinden kırıldıktan sonra ameliyat olan Faslı futbolcunun, özel bir maskeyle derbiye yetiştirilmesine çalışılıyor.

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Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi

Eğer Belhanda dönerse, büyük ihtimalle önde Falcao, solda Babel, sağda Feghouli, Faslı futbolcu da kendi yerinde oynayacak. Merkezde de Nzonzi-Seri ikilisi yer alacak.

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi

BELHANDA YETİŞMEZSE...

Belhanda yetişmezse ihtimallerden biri de 4- 4-2'ye dönüş...

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi

Andone'nin hücumdaki çalışkan görüntüsünden memnun kalan Terim, Rumen yıldızla Falcao'yu beraber oynatıp, orta alanda Feghouli, Seri, Nzonzi, Babel dörtlüsünü kullanabilir.

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi

4-4-2 olmazsa, Andone'nin yerine tıpkı Brugge deplasmanında olduğu gibi Lemina orta sahaya geçebilir.

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