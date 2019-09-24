Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi
Malatya'da 2 puan bırakan Galatasaray, rotasını Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sarı-Kırmızılılarda teknik direkör Fatih Terim, 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Belhanda'nın yetişmesinden, Andone ve Falcao'yla 4-4-2'ye, hatta Ömer ve Şener'in üstün performansına kadar tüm detaylar masaya yatırılıyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe 11'i...
24 Eylül 2019 Salı 17:41
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Çene kemiği iki yerinden kırıldıktan sonra ameliyat olan Faslı futbolcunun, özel bir maskeyle derbiye yetiştirilmesine çalışılıyor.
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Eğer Belhanda dönerse, büyük ihtimalle önde Falcao, solda Babel, sağda Feghouli, Faslı futbolcu da kendi yerinde oynayacak. Merkezde de Nzonzi-Seri ikilisi yer alacak.
BELHANDA YETİŞMEZSE...
Belhanda yetişmezse ihtimallerden biri de 4- 4-2'ye dönüş...
Andone'nin hücumdaki çalışkan görüntüsünden memnun kalan Terim, Rumen yıldızla Falcao'yu beraber oynatıp, orta alanda Feghouli, Seri, Nzonzi, Babel dörtlüsünü kullanabilir.
4-4-2 olmazsa, Andone'nin yerine tıpkı Brugge deplasmanında olduğu gibi Lemina orta sahaya geçebilir.