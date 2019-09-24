Malatya'da 2 puan bırakan Galatasaray, rotasını Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sarı-Kırmızılılarda teknik direkör Fatih Terim, 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Belhanda'nın yetişmesinden, Andone ve Falcao'yla 4-4-2'ye, hatta Ömer ve Şener'in üstün performansına kadar tüm detaylar masaya yatırılıyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe 11'i...