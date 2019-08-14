Falcao resmen Aslan - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Falcao resmen Aslan

Falcao resmen Aslan

Falcao'nun Galatasaray'la sözleşme imzalamak için Monaco'dan ayrılacağı belirtildi. Artık Galatasaray'a transferini saklamayan Falcao, Kolombiya basınına "Arjantin'de olduğu gibi, Türkiye'de de futbola özel bir bakış açısı var. G.Saray'da oynamak kariyerim için heyecan verici olur" dedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46 Güncelleme: 14.08.2019 07:46
Falcao resmen Aslan

Günlerdir merakla beklenen Radamel Falcao'nun transferinde sona gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao resmen Aslan

Monaco'nun Ben Yedder'i kadrosuna katmasının ardından Fransızların, Galatasaray'a "Evet" dediği ifade edildi.

Falcao resmen Aslan

Sıkı bir pazarlık yürüten yönetimin, yıldız için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ileri sürüldü.

Falcao resmen Aslan

Bu gelişme yurt dışında da ses getirirken ESPN, golcünün sarı-kırmızılı takıma transferinin sona erdiğini yazdı.

Falcao resmen Aslan

ANKET BAŞLATTI
ESPN sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Falcao'nun Galatasaray'a transferinin kesinleştiği yazılırken, "Falcao artık Galatasaray'da... Transfer kesinleşti" denildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN