Falcao resmen Aslan

Falcao'nun Galatasaray'la sözleşme imzalamak için Monaco'dan ayrılacağı belirtildi. Artık Galatasaray'a transferini saklamayan Falcao, Kolombiya basınına "Arjantin'de olduğu gibi, Türkiye'de de futbola özel bir bakış açısı var. G.Saray'da oynamak kariyerim için heyecan verici olur" dedi.