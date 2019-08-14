Falcao resmen Aslan

Falcao'nun Galatasaray'la sözleşme imzalamak için Monaco'dan ayrılacağı belirtildi. Artık Galatasaray'a transferini saklamayan Falcao, Kolombiya basınına "Arjantin'de olduğu gibi, Türkiye'de de futbola özel bir bakış açısı var. G.Saray'da oynamak kariyerim için heyecan verici olur" dedi.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46
Güncelleme: 14.08.2019 07:46
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Günlerdir merakla beklenen Radamel Falcao'nun transferinde sona gelindi.
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Monaco'nun Ben Yedder'i kadrosuna katmasının ardından Fransızların, Galatasaray'a "Evet" dediği ifade edildi.
Sıkı bir pazarlık yürüten yönetimin, yıldız için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ileri sürüldü.
Bu gelişme yurt dışında da ses getirirken ESPN, golcünün sarı-kırmızılı takıma transferinin sona erdiğini yazdı.
ANKET BAŞLATTI ESPN sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Falcao'nun Galatasaray'a transferinin kesinleştiği yazılırken, "Falcao artık Galatasaray'da... Transfer kesinleşti" denildi.