Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi...

Galatasaray'ın eski futbolcularından Tomas Ujfalusi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı ekipte forma giymiş Güney Amerikalı ve Avrupalı futbolculardan oluşan ilk 11'leri karşılaştıran Ujfalusi'nin gönderisinin ardından Albert Riera'dan ise flaş bir talep geldi. İşte o paylaşım ve ardından gelen sürpriz talebin ayrıntıları...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 20:14 Güncelleme: 02.05.2020 21:44
Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi...

Galatasaray'ın Çekyalı eski yıldızı Tomas Ujfalusi, sarı-kırmızılı ekipte forma giymiş Güney Amerikalı ve Avrupalı futbolculardan oluşan iki ilk 11'i karşılaştırdı.

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Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi...

Ujfalusi paylaştığı gönderiye, "Takımlara bak be! Galatasaray'ın efsane yabancılarından sadece bir bölümü... Peki sizce hangi takım kazanır? Benim takımım mı? Muslera'nın mı?" notunu düştü.

Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi...

Gönderinin altına yorum yapan Albert Riera ise, "Nasıl maç ama! Hadi bunu gerçek hayatta organize edelim. Yapabilir miyiz?" ifadelerini kullanarak Galatasaray resmi hesabını etiketledi.

Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi...

İŞTE O İLK 11'LER

GÜNEY AMERİKA KARMASI

Muslera

Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi...

Capone

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