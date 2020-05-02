Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi...

Galatasaray'ın eski futbolcularından Tomas Ujfalusi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı ekipte forma giymiş Güney Amerikalı ve Avrupalı futbolculardan oluşan ilk 11'leri karşılaştıran Ujfalusi'nin gönderisinin ardından Albert Riera'dan ise flaş bir talep geldi. İşte o paylaşım ve ardından gelen sürpriz talebin ayrıntıları...