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Falcao ile Hagi karşı karşıya! Galatasaray ve maç talebi...
Galatasaray'ın eski futbolcularından Tomas Ujfalusi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı ekipte forma giymiş Güney Amerikalı ve Avrupalı futbolculardan oluşan ilk 11'leri karşılaştıran Ujfalusi'nin gönderisinin ardından Albert Riera'dan ise flaş bir talep geldi. İşte o paylaşım ve ardından gelen sürpriz talebin ayrıntıları...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 20:14
Güncelleme: 02.05.2020 21:44
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Galatasaray'ın Çekyalı eski yıldızı Tomas Ujfalusi, sarı-kırmızılı ekipte forma giymiş Güney Amerikalı ve Avrupalı futbolculardan oluşan iki ilk 11'i karşılaştırdı.
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Ujfalusi paylaştığı gönderiye, "Takımlara bak be! Galatasaray'ın efsane yabancılarından sadece bir bölümü... Peki sizce hangi takım kazanır? Benim takımım mı? Muslera'nın mı?" notunu düştü.
Gönderinin altına yorum yapan Albert Riera ise, "Nasıl maç ama! Hadi bunu gerçek hayatta organize edelim. Yapabilir miyiz?" ifadelerini kullanarak Galatasaray resmi hesabını etiketledi.