Fatih Terim liderliğinde 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı. Birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray'ın Nainggolan ve Ever Banega gibi dünya yıldızlarıyla da ismi anılıyor. Badou Ndiaye'nin takımdan gönderilmesiyle orta sahada alternatifleri çoğaltmak isteyen Cimbom, Banega ile olan girişimlerine hız verdi. Fatih Terim'in de çok istediği Ever Banega, Galatasaray için açıklamalarda bulundu. Peki Ever Banega kimdir? Banega Galatasaray'a geliyor mu? Ever Banega transfermarkt değeri ne kadar? İşte Ever Banega'nın açıklamaları ve Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...
16 Haziran 2019 Pazar 19:22
Güncelleme: 16.06.2019 19:28
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Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.
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Gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer sezonunun da açılmasıyla, vitesi yükselten yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, öncelik olarak kulübe transferde kaynak yaratabilecek isimlerle yollarını ayırarak, transferlerini daha rahat bir şekilde halletmek istiyor.
Terim ve ekibinin elden çıkarmak istediği isimlerin başında, devre arasında 13 milyon euro karşılığında takıma kattığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne.
Takıma geldiği günden itibaren beklentileri bir türlü karşılayamayan Diagne'nin taraftarla da arası iyi değil.