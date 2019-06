Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!

Fatih Terim liderliğinde 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı. Birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray'ın Nainggolan ve Ever Banega gibi dünya yıldızlarıyla da ismi anılıyor. Badou Ndiaye'nin takımdan gönderilmesiyle orta sahada alternatifleri çoğaltmak isteyen Cimbom, Banega ile olan girişimlerine hız verdi. Fatih Terim'in de çok istediği Ever Banega, Galatasaray için açıklamalarda bulundu. Peki Ever Banega kimdir? Banega Galatasaray'a geliyor mu? Ever Banega transfermarkt değeri ne kadar? İşte Ever Banega'nın açıklamaları ve Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...

