Eren Derdiyoka Schalke kancası!

Eren Derdiyok'a Schalke kancası!

Galatasaray'da gösterdiği dalgalı performans ile eleştiri oklarının hedefi olan Eren Derdiyok'a sürpriz bir talip çıktı.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 22:10:54 Güncelleme: 07:50:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





