Eren Derdiyoka Schalke kancası! - Galeri - Fotomaç
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Eren Derdiyok'a Schalke kancası!

Galatasaray'da gösterdiği dalgalı performans ile eleştiri oklarının hedefi olan Eren Derdiyok'a sürpriz bir talip çıktı.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 22:10:54 Güncelleme: 07:50:00
Eren Derdiyoka Schalke kancası!

Galatasaray'ın devre arasında göndermeyi planladığı Eren Derdiyok, Alman takımlarının radarına girdi.

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Eren Derdiyoka Schalke kancası!

Alman basını, Schalke'nin muhtemel transfer listesinde Eren'in de yer aldığını belirtti.

Eren Derdiyoka Schalke kancası!

Bonservisini eline alacağı için oldukça cazip olduğu belirtildi.

Eren Derdiyoka Schalke kancası!

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Valencia, Luis Muriel'i Galatasaray'a kiralamak için söz vermişti...

Eren Derdiyoka Schalke kancası!

Fakat Milan planları alt üst etti.

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