Eren Derdiyoka Schalke kancası! - Galeri - Fotomaç
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Eren Derdiyok'a Schalke kancası!
Galatasaray'da gösterdiği dalgalı performans ile eleştiri oklarının hedefi olan Eren Derdiyok'a sürpriz bir talip çıktı.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 22:10:54
Güncelleme: 07:50:00
Galatasaray'ın devre arasında göndermeyi planladığı Eren Derdiyok, Alman takımlarının radarına girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman basını, Schalke'nin muhtemel transfer listesinde Eren'in de yer aldığını belirtti.
Bonservisini eline alacağı için oldukça cazip olduğu belirtildi.
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