Emre Mor Galatasaray yolunda! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emre Mor Galatasaray yolunda!

Emre Mor Galatasaray yolunda!

Adı daha önce Galatasaray'la anılan Emre Mor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre'yi milli takıma kazandıran Terim'in "Ben onu adam ederim" demesi ile genç yıldızla prensipte anlaşıldı. Bonservisinin alınması için de büyük yol alındı.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49
Emre Mor Galatasaray yolunda!

Daha önce de gündeme gelen Galatasaray - Emre Mor iddiaları bu kez gerçeğe dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Mor Galatasaray yolunda!

Celta Vigo'da satış listesine konulan genç futbolcu bir süredir sarı-kırmızılı takım ile anılıyor fakat iki taraf da transferle ilgili ser verip sır vermiyordu.

Emre Mor Galatasaray yolunda!

Ancak dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Emre Mor'un menajerinin İstanbul'da Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturduğu ve prensipte el sıkışıldığı öğrenildi.

Emre Mor Galatasaray yolunda!

Emre'den umudunu kesmeyen Terim'in, kariyeri düşüşe geçen 21 yaşındaki oyuncu için, "Ben onu adam ederim" dediği ve bunun üzerine anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Emre Mor Galatasaray yolunda!

KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

Celta Vigo'nun kadroda düşünmediği Emer Mor, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN