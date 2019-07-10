Emre Mor Galatasaray yolunda!

Adı daha önce Galatasaray'la anılan Emre Mor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre'yi milli takıma kazandıran Terim'in "Ben onu adam ederim" demesi ile genç yıldızla prensipte anlaşıldı. Bonservisinin alınması için de büyük yol alındı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





