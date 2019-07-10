Emre Mor Galatasaray yolunda!

Adı daha önce Galatasaray'la anılan Emre Mor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre'yi milli takıma kazandıran Terim'in "Ben onu adam ederim" demesi ile genç yıldızla prensipte anlaşıldı. Bonservisinin alınması için de büyük yol alındı.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49
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Daha önce de gündeme gelen Galatasaray - Emre Mor iddiaları bu kez gerçeğe dönüştü.
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Celta Vigo'da satış listesine konulan genç futbolcu bir süredir sarı-kırmızılı takım ile anılıyor fakat iki taraf da transferle ilgili ser verip sır vermiyordu.
Ancak dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Emre Mor'un menajerinin İstanbul'da Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturduğu ve prensipte el sıkışıldığı öğrenildi.
Emre'den umudunu kesmeyen Terim'in, kariyeri düşüşe geçen 21 yaşındaki oyuncu için, "Ben onu adam ederim" dediği ve bunun üzerine anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ
Celta Vigo'nun kadroda düşünmediği Emer Mor, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmemişti.