Dünya yıldızı Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

Galatasaray transferde yine bomba patlatmanın planlarını yapıyor. Sezon sonunda Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Brezilyalı yıldız Hulk'un ismi ön plana çıkmıştı. Çin'de forma giyen ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen yıldız futbolcu Galatasaray'a açık kapı bıraktı. İşte o sözler...
26 Nisan 2020 Pazar 06:44
Güncelleme: 26.04.2020 06:44
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar bir süredir Brezilyalı dünya yıldızı Hulk'u transfer gündemine almıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR
Sezon sonunda Çin'den ayrılmak isteyen Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği iddia edilmişti.
Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.
AÇIK KAPI BIRAKTI
Arap takımlarıyla anılan RadamelFalcao'nun ayrılması durumunda Galatasaray'ın yerine almayı düşündüğü iddia edilen Hulk, Portekiz'de Sports TV'ye konuştu.