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Dünya yıldızı Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

Galatasaray transferde yine bomba patlatmanın planlarını yapıyor. Sezon sonunda Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Brezilyalı yıldız Hulk'un ismi ön plana çıkmıştı. Çin'de forma giyen ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen yıldız futbolcu Galatasaray'a açık kapı bıraktı. İşte o sözler...

26 Nisan 2020 Pazar 06:44 Güncelleme: 26.04.2020 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





