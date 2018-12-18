Drogba devreye girdi! G.Sarayın golcüsü geliyor - Galeri - Fotomaç
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Drogba devreye girdi! G.Saray'ın golcüsü geliyor
Galatasaray forvet transferinde gaza basarken Eren'i göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, iki golcü almanın planlarını yapıyor.
18 Aralık 2018 Salı, 01:13:23
Güncelleme: 07:52:33
Cimbom'un Sevilla'dan Luis Muriel'i kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in yanına istediği ikinci forvetin ise Vakoun Issouf Bayo olduğu öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, Issouf Bayo üzerinde yoğunlaşırken Fildişili yıldızın, Slovakya'da ceza alması da transfer olasılığını güçlendirdi.
Bayo konusunda gelen haberler de olumlu...21 yaşındaki oyuncu, rakibine tokat attığı için 17 Şubat 2019'a kadar ceza aldı.
Slovak Pro Futbol, Dunajska Streda yönetimi uzun süre yararlanamayacağı Fildişili oyuncuyu Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.
GALATASARAY'I MI KAST ETTİ?
Bayo'nun transferi için Drogba'nın da devrede olduğu ortaya çıktı.