Drogba devreye girdi! G.Sarayın golcüsü geliyor - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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Drogba devreye girdi! G.Saray'ın golcüsü geliyor

Galatasaray forvet transferinde gaza basarken Eren'i göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, iki golcü almanın planlarını yapıyor.
18 Aralık 2018 Salı, 01:13:23 Güncelleme: 07:52:33
Drogba devreye girdi! G.Sarayın golcüsü geliyor

Cimbom'un Sevilla'dan Luis Muriel'i kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in yanına istediği ikinci forvetin ise Vakoun Issouf Bayo olduğu öğrenildi.

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Drogba devreye girdi! G.Sarayın golcüsü geliyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Issouf Bayo üzerinde yoğunlaşırken Fildişili yıldızın, Slovakya'da ceza alması da transfer olasılığını güçlendirdi.

Drogba devreye girdi! G.Sarayın golcüsü geliyor

Bayo konusunda gelen haberler de olumlu...21 yaşındaki oyuncu, rakibine tokat attığı için 17 Şubat 2019'a kadar ceza aldı.

Drogba devreye girdi! G.Sarayın golcüsü geliyor

Slovak Pro Futbol, Dunajska Streda yönetimi uzun süre yararlanamayacağı Fildişili oyuncuyu Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.

Drogba devreye girdi! G.Sarayın golcüsü geliyor

GALATASARAY'I MI KAST ETTİ?

Bayo'nun transferi için Drogba'nın da devrede olduğu ortaya çıktı.

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