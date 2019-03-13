Diagne'nin gol atamamasının nedeni ortaya çıktı!

Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan ancak şu ana kadar gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin gol atamamasının faturası 3 isme kesildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





