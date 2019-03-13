Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan ancak şu ana kadar gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin gol atamamasının faturası 3 isme kesildi.
13 Mart 2019 Çarşamba 11:25
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Sezon başında Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e yollayan Galatasaray, yaz transfer döneminde forvet takviyesi yapmamış ve Eren Derdiyok - Muğdat Çelik rotasyonuyla sezona başlamıştı.
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Sezonun ilk yarısında hem Eren hem de Muğdat istenen performansı sergileyememiş, teknik direktör Fatih Terim sezonun ikinci yarısı öncesi Eren Derdiyok'u kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.
Eren'in kadro dışı kalmasıyla birlikte forvet rotasyonunda sadece Muğdat'ı bulunduran sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne ve Marsilya'dan Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmıştı.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla çıktığı 17 maçta 20 gol kaydederek lige damga vuran Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 6 maçta istenen performansı sergileyemedi.
Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer edilen ve Galatasaray'ın forvet problemini çözeceği beklenen Mbaye Diagne'nin performansı şimdilik iç açmazken, tecrübeli oyuncunun Antalyaspor maçında attığı gol biraz olsun moralleri yerine getirdi.