Derbinin ardından şok! Ersun Yanal... - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...

Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sarı-Lacivertliler ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçının ardından futbolcularıyla toplantı yaptı. Yanal'ın sözleri futbolcular üzerinde şok etkisi yarattı...
28 Şubat 2019 Perşembe 10:49 Güncelleme: 28.02.2019 10:49
Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor...

ŞENOL GÜNEŞ'İN DERBİ SONRASI AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...

Fenerbahçe camiası Beşiktaş karşısında 3-0'dan 3-3'ü yakalamanın keyfini yaşarken, teknik direktör Ersun Yanal'dan oyuncularına ikaz geldi.

Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...

Derbiyi kazanmadıklarını ifade eden Yanal, oyuncularına şunları söyledi;

F.BAHÇE'DEN ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERMELİ PAYLAŞIM! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...

"Sadece bir puan aldık. Evet öz güven kazandık, kimliğimizi bulduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik.

Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...

Ama galip gelmedik. Hâlâ hedeflediğimiz noktada değiliz"

F.BAHÇELİ TARAFTARLARIN 3. GOL SONRASI ÇILGIN SEVİNCİ! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN