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Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sarı-Lacivertliler ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçının ardından futbolcularıyla toplantı yaptı. Yanal'ın sözleri futbolcular üzerinde şok etkisi yarattı...
28 Şubat 2019 Perşembe 10:49 Güncelleme: 28.02.2019 10:49
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor...
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Derbiyi kazanmadıklarını ifade eden Yanal, oyuncularına şunları söyledi;
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Ama galip gelmedik. Hâlâ hedeflediğimiz noktada değiliz"
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