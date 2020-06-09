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Cimbom'da sağ bek harekatı... Mariano'nun yerine Afrikalı uçurtma!
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı sağ beki Mariano'nun alternatifini Fransa'da buldu. Sarı-kırmızılıların, hızı ve süratiyle 'uçurtma' lakabı takılan Mali'li yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
9 Haziran 2020 Salı 06:46
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Corona virüsü arası sonrası 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.
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Ekonomik açıdan rahatlamak için yüksek maaşlı ve yaşı ilerlemiş oyuncularıyla yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu isimlerin yerlerini gelecek vadeden ve maliyeti düşük oyuncularla doldurmak istiyor.
Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'nun gitmesine kesin gözle bakılırken, Brezilyalı yıldızın alternatifi Fransa'da bulundu.
YENİ GÖZDE HAMIRI TRAORE Le10Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Hamari Traore için ilk teklifini yaptı.
Cimbom, 28 yaşındaki Malili sağ bek için '1 milyon 650 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay' teklifinde bulundu.