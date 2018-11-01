Cenk Ergünden transfer itirafı!

"İkinci olarak yarışmacı olmak. Kulübün bir kültürü var, böyle bir ağı var. Ben de elimden geldiğince bu bağlantılara katkıda bulunmak istiyorum. İlk çalışmalarım müspet. Bizim uygulamadaki güçlü yanlarımıza ihtiyaç duyanlar da oluyor." açıklamalarında bulundu.