Cenk Ergünden transfer itirafı!

Fortuna Sittard hakkında konuşan Cenk Ergün, "Çalışmalarımız devam ediyor. Kulübün beklentisine uygun şekilde devam ediyoruz. Önemli olan kulübün kimliği. Fortuna Sittard'ın birinci önceliği futbolcu yetiştirmek."
"İkinci olarak yarışmacı olmak. Kulübün bir kültürü var, böyle bir ağı var. Ben de elimden geldiğince bu bağlantılara katkıda bulunmak istiyorum. İlk çalışmalarım müspet. Bizim uygulamadaki güçlü yanlarımıza ihtiyaç duyanlar da oluyor." açıklamalarında bulundu.
Cenk Ergün'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"Elit kulüplerle projeleri birlikte değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Fortuna Sittard'ın Hollanda'nın en üst ligde olması önemli. Birden fazla ülkede yakınlaşmalarımız devam ediyor."