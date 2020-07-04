Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler

Süper Lig'in 30. haftası birbirinden zorlu mücadelelere sahne oluyor. Haftanın futbolseverler tarafından merakla beklenen ve zirve yarışını da yakından ilgilendiren mücadelesinde ise Galatasaray sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor'u ağırlıyor. İşte Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi merak edilenler, bilinmesi gerekenler ve muhtemel ilk 11'ler...