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Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler
Süper Lig'in 30. haftası birbirinden zorlu mücadelelere sahne oluyor. Haftanın futbolseverler tarafından merakla beklenen ve zirve yarışını da yakından ilgilendiren mücadelesinde ise Galatasaray sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor'u ağırlıyor. İşte Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi merak edilenler, bilinmesi gerekenler ve muhtemel ilk 11'ler...
4 Temmuz 2020 Cumartesi 13:34
Güncelleme: 04.07.2020 13:41
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Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek.
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İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.