Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler

Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler

Süper Lig'in 30. haftası birbirinden zorlu mücadelelere sahne oluyor. Haftanın futbolseverler tarafından merakla beklenen ve zirve yarışını da yakından ilgilendiren mücadelesinde ise Galatasaray sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor'u ağırlıyor. İşte Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi merak edilenler, bilinmesi gerekenler ve muhtemel ilk 11'ler...

4 Temmuz 2020 Cumartesi 13:34 Güncelleme: 04.07.2020 13:41
Büyük gün geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek.

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Büyük gün geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Büyük gün geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.

Büyük gün geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

Büyük gün geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler

Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.

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