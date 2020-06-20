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Beşiktaş ve Galatasaray'dan golcü atağı! Takımı ondan vazgeçti ve...
Beşiktaş ve Galatasaray'dan golcü atağı! Takımı ondan vazgeçti ve...
Beşiktaş ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki devi, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Bu bağlamda önceliğini maliyeti düşük yada bonservissiz isimlere veren Beşiktaş ve Galatasaray, rotasını Portekiz'e çevirdi. İddialara göre yıldız golcünün kulübünün, kendisinden vazgeçtiği belirtilirken, transferin uygun maliyete tamamlanabileceği ifade edildi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
20 Haziran 2020 Cumartesi 10:52
Güncelleme: 20.06.2020 11:01
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray'dan golcü atağı...
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Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali kriz, dünyadaki tüm kulüpleri zora sokarken, transferde daha düşük maliyetli isimlere yönelinmesine neden oldu.
Bu bağlamda rotasını düşük bonservisli isimlere yönelten Beşiktaş ve Galatasaray, kollarını sıvadı...
Süper Lig'in iki devi, gelecek sezon kadrosuna bir golcü katmak isterken, aranan isim Portekiz'de bulundu.
Buna göre Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao tarafından da tercih edilmeyen Vincent Aboubakar için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi...