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Beşiktaş ve Galatasaray'dan golcü atağı! Takımı ondan vazgeçti ve...

Beşiktaş ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki devi, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Bu bağlamda önceliğini maliyeti düşük yada bonservissiz isimlere veren Beşiktaş ve Galatasaray, rotasını Portekiz'e çevirdi. İddialara göre yıldız golcünün kulübünün, kendisinden vazgeçtiği belirtilirken, transferin uygun maliyete tamamlanabileceği ifade edildi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

20 Haziran 2020 Cumartesi 10:52 Güncelleme: 20.06.2020 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





