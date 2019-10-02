Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ile transfer döneminde telefonda görüştüğünü açıkladı ve detayları anlattı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Ekim 2019 Çarşamba 13:39 Güncelleme: 02.10.2019 13:39
Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Galatasaray formasını giydiği 2017-2018 sezonunu ligde şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon başında transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgili konuştu.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Foot Mercato'ya röportaj veren Gomis, Falcao ile transferi gerçekleşmeden önce telefonda konuştuklarını belirterek şunları dile getirdi:

Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı

"Falcao ile telefonda görüşme şansım oldu. Ona inanılmaz anlar yaşayacağını söyledim. Fatih Terim'in Galatasaray'a oynattığı oyun forvetlere gol atması için yardımcı oluyor. Bu nedenle çok gol atacağını ifade ettim. Avrupa'nın herhangi bir yerinde göremeyeceği anlara tanıklık edeceğini ve Türklerin tüm hayatlarının takımları olduğunu belirttim. Falcao'yu karşılamaya gelen taraftarlar da bunu kanıtladı."

Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Yıldız golcünün transferini de değerlendiren Gomis, sözlerini şöyle sürdürdü:

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