Aslanın golcüsü Süper Ligden! Terim istedi Albayrak bitirdi! - Galeri - Fotomaç
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    Aslan'ın golcüsü Süper Lig'den! Terim istedi Albayrak bitirdi!

    27 Ekim 2018 Cumartesi, 08:50:44 Güncelleme: 09:01:00
    Aslanın golcüsü Süper Ligden! Terim istedi Albayrak bitirdi!

    Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından G.Saray'da santrfor olarak sadece Eren Derdiyok kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun sık sık yaşadığı sakatlıklar sonrasında ise kanat adamları ileri uçta görev yaptı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Aslanın golcüsü Süper Ligden! Terim istedi Albayrak bitirdi!

    Sinan ve Onyekuru, bu bölgedeki boşluğu kapatmaya çalıştı. Ancak bir süredir Onyekuru da sakat! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha önce ocak ayında golcü transferi yapacaklarını açıklamıştı. Daha sonra Niasse ve Origi gibi isimler gündeme gelmişti. Ancak şimdi rota değişti.

    Aslanın golcüsü Süper Ligden! Terim istedi Albayrak bitirdi!

    PRİMİNE KADAR KONUŞULDU
    Fatih Terim, Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki Senegalli forveti Diagne'nin alınmasını istedi. İddiaya göre; bunun üzerine harekete geçen yönetim, 1.93 boyundaki futbolcuyla görüştü ve her konuda anlaşma sağladı.

    Aslanın golcüsü Süper Ligden! Terim istedi Albayrak bitirdi!

    Alacağı yıllık ücret ve maç başı primlerine kadar bütün sıkıntılar giderildi. Daha sonra ise Kasımpaşa Kulübü'yle bonservis pazarlıkları başladı.

    Aslanın golcüsü Süper Ligden! Terim istedi Albayrak bitirdi!

    Bu sezon 9 maçta 10 gol-2 asist üreten Diagne için maksimum 5 milyon euro önerilecek.

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