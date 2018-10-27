Aslanın golcüsü Süper Ligden! Terim istedi Albayrak bitirdi!

Sinan ve Onyekuru, bu bölgedeki boşluğu kapatmaya çalıştı. Ancak bir süredir Onyekuru da sakat! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha önce ocak ayında golcü transferi yapacaklarını açıklamıştı. Daha sonra Niasse ve Origi gibi isimler gündeme gelmişti. Ancak şimdi rota değişti.