Arda Turan canlı yayında bombayı patlattı! Fenerbahçe...
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, transfer iddialarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in veto etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takıma transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve Falcao ile ilgili görüşlerini de sözlerine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...
Ajansspor'a konuşan Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:
BOL BOL SPOR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ
Haliyle evdeyim. Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bol bol spor yapmaya çalışıyoruz. Oğlumla vakit geçiriyoruz, egzersizler yapıyoruz. Saha antrenman yerini tutmaz tabii ama elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bugünler sağlığımız için, moralimiz için önemli günler.
3-4 SENE DAHA OYNAMAYI PLANLIYORUM
Daha 32 yaşındayım. "Arda Turan bitti" haberleri nereden çıktı bimiyorum. Ancak en az 3-4 sene daha oynamayı planlıyorum. Uzun yıllar sonra ilk kez sezon başı kampı geçireceğim. 3-4 sene daha en üst seviyede oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum. Planım bu yönde. Tabii futbolu bırakınca, işler bitince ailemle oturup birlikte futbol sonrasında ne yapacağım hakkında karar vereceğiz.
FUTBOLDAN KOPMAK İSTEMİYORUM
İnsan plan yapıyor, kader arkadan kıs kıs gülüyor diye bir laf var. Şu an istediğim tabii oyunun içinde olmak istiyorum ama futbolu bıraktığımdaki halim durumu belirleyecek. Ancak futboldan kopmak istemiyorum. Futbol, beni ben yapan bir şey. Zekam, nefesim, ömrüm yetene kadar oyunun içinde olmak istiyorum.
POZİSYON ALMAKTAKİ BİLGİMİ SIMEONE'YE BORÇLUYUM
Simeone beni savunma sisteminde çok etkiledi. Savunmanın bireysel yolla değil takım halinde olduğunu bana gösterdi. Savunma sistemin amacı merkezi kapatmak. Kenar bölgeleri ikinci planda. Tabii bunu defalarca tekrarlatarak bizlere öğretti. Pozisyon almakta iyi olduğumu düşünüyorum ve bu pozisyon almakta iyiliğimi ona borçluyum.
FALCAO İLE HALA GÖRÜŞÜYORUZ
Falcao ile hep görüştük, hala görüşüyoruz. Doğum günüme de geldi. Beraber yemek yedik. Uzun seneler beraber oynadık. İyi işler başardık, kupalar kazandık. İlişkimizi hiç kaybetmedik Futbolculuğu gibi kişilik olarak da iyi biri. Galatasaray'a hizmet etmesine çok seviniyorum.